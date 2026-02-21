"Порту" пожаловался в Федерацию футбола Португалии из-за расизма Престианни в адрес Винисиуса

"Порту" направил письмо в Федерацию футбола Португалии и Португальскую футбольную лигу после расистского эпизода с участием Престианни в адрес Винисиуса Жуниора.

Как сообщает İdman.Biz, в обращении клуб потребовал нулевой терпимости к проявлениям расизма и поинтересовался, какие меры принимаются, чтобы подобные случаи не повторялись.

"Порту" также попросил лигу представить позицию профессиональных клубов против расизма, а Федерацию футбола Португалии — в рамках своих полномочий содействовать расследованию УЕФА.

Отметим, что указанный инцидент произошел во время матча Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом".