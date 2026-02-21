Джейми Каррагер: "Тоттенхэм" может пережить самый шокирующий вылет эпохи АПЛ"

Бывший защитник "Ливерпуля" и эксперт Джейми Каррагер заявил, что "Тоттенхэм" оказался в реальной борьбе за выживание и риск вылета больше нельзя считать невероятным.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на колонку Каррагера в The Telegraph, текущее положение лондонского клуба - одно из самых тревожных за всю эпоху Премьер-лиги.

"Никто больше не говорит, что клуб слишком большой или слишком сильный, чтобы вылететь. Страх, который привел к завершению неудачного периода Томаса Франка, полностью оправдан. Когда смотришь на "Тоттенхэм" и сравниваешь его форму с командами из нижней части таблицы, становится ясно — они на грани катастрофы.

Если они вылетят в Чемпионшип, это станет самым шокирующим падением эпохи Премьер-лиги и самым унизительным для клуба такого масштаба за десятилетия", - написал Каррагер.

Эксперт подчеркнул, что форма команды с ноября 2023 года вызывает серьезные опасения.

"С тех пор как "Тоттенхэм" был лидером лиги, прошел 91 матч. Команда выиграла лишь 30 и проиграла 44. Это статистика, которая объясняет, почему слово "вылет" больше нельзя игнорировать. Добавьте к этому длительный спад, слабые домашние результаты и отсутствие признаков резкого улучшения — тревога абсолютно оправдана", - отметил он.

Каррагер отдельно обратил внимание на домашние игры, которые обычно становятся ключевыми в борьбе за выживание.

"Успешная борьба за выживание строится на превращении стадиона в крепость. Но половина поражений "Тоттенхэма" пришлась именно на домашние матчи. Они выиграли лишь 17 из последних 46 игр лиги дома. Соперники приезжают туда без страха — и это самый тревожный сигнал", - написал эксперт.

Он также объяснил, почему назначение прагматичных тренеров часто не работает в клубах с амбициями.

"Прагматичные тренеры плохо сочетаются с клубами, которые требуют атакующего футбола. История показывает, что подобные назначения заканчиваются быстро и в токсичной атмосфере. Повторить успехи, достигнутые в клубах среднего уровня, — это большое достижение для большинства команд, но клубы с амбициями на титулы этого не принимают", - подчеркнул Каррагер.

Эксперт отметил, что смена тренера была необходима, однако ситуация остается крайне сложной.

"Теперь Игору Тудору нужно сначала сделать команду менее уязвимой. Он должен начать работу так, как стартует олимпийский спринтер. У "Тоттенхэма" нет времени на адаптацию. То, что недавно казалось немыслимым, теперь стало возможным", - написал Каррагер.

Каррагер добавил, что клубу необходимо спасать себя самостоятельно.

"Они не могут рассчитывать на ошибки других. Болельщики должны превратить стадион в фактор давления на соперников, а не на собственных игроков. Сейчас важнее всего — выживание", - отметил эксперт.

Отметим, что "Тоттенхэм" в ближайших матчах сыграет с "Арсеналом", а также с "Кристал Пэлас", "Брайтоном", "Ноттингем Форест", "Лидсом" и "Эвертоном". Завершающие выездные игры сезона команда проведет против "Астон Виллы" и "Челси".