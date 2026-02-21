"Барселона" и "Атлетико" следят за 21-летним защитником "Райо Вальекано"

Испанские футбольные клубы "Барселона" и "Атлетико Мадрид" проявляют интерес к центральному защитнику "Райо Вальекано" Нобелю Менди.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, 21-летний сенегальский футболист рассматривается мадридским и каталонским клубами как перспективный вариант усиления.

В текущем сезоне защитник провел 14 матчей в чемпионате Испании и забил два гола.

Отметим, что контрактные права на игрока принадлежат "Реал Бетису". Менди выступает за "Райо Вальекано" на правах аренды и летом должен перейти в мадридский клуб на постоянной основе. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро (примерно 11 млн манатов).