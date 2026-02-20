Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт с национальной федерацией.

Как передает İdman.Biz, ранее бразильские СМИ сообщали, что договор с 66‑летним итальянцем будет продлен до 2030 года.

"Я полагаю, что продлю свой контракт с Бразилией на четыре года. Это новая работа меня действительно впечатлила", — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года. На чемпионате мира‑2026 команда Бразилии в группе C сыграет против Шотландии, Гаити и Марокко.