Самир Насри раскритиковал главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри поддержал вингера "Реала" Винисиуса Жуниора и раскритиковал главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью после первого стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между командами.

"Игрока освистывают 90 минут, а он хочет забить… И к тому же это Моуринью так говорит. Когда Моуринью с "Интером" вышли в следующий раунд, победив "Барселону" в Лиге чемпионов, он пробежал круг по стадиону каталонцев. В матчах "Манчестер Юнайтед" он скользил на коленях 20 метров, во время празднования, как будто он Тьерри Анри. Вы не имеете права так говорить", — цитирует Насри İdman.Biz со ссылкой на Canal+.

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча после празднования своего гола танцем с угловым флагом, чем, по мнению тренера "Бенфики", провоцировал португальских болельщиков.