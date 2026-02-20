Джейдон Санчо покинет "МЮ" свободным агентом. Пять лет назад за него заплатили € 85 млн

"Манчестер Юнайтед" не будет продлевать ещё на год контракт с нападающим Джейдоном Санчо, заканчивающийся грядущим летом. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun.

По информации источника, "красные дьяволы" предпочли не рисковать с попыткой выручить средства с возможного трансфера Санчо в случае пролонгации трудового соглашения. Манкунианцы не хотят платить 25-летнему вингеру $ 200 тыс. (€ 170 тыс.) в неделю еще в течение года.

По данным Transfermarkt, "Манчестер Юнайтед" приобрел Санчо у дортмундской "Боруссии" летом 2021 года за € 85 млн. В сентябре 2025 года нападающий перешел в "Астон Виллу" на правах аренды до конца сезона. В составе манкунианцев вингер провел 83 матча во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами.