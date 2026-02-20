Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО

Завершился первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались "Ягеллония" (Польша) и "Фиорентина" (Италия). Игра проходила на стадионе "Мейски" (Белосток, Польша). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Себастьян Гисхамер. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу команды гостей.

Счет в матче открыл защитник "фиалок" Лука Раньери во втором тайме на 53-й минуте. На 66-й минуте полузащитник гостей Роландо Мандрагора увеличил преимущество своей команды. На 81-й минуте нападающий Роберто Пикколи реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче – 0:3.

Ответная игра состоится 26 февраля.

В параллельных матчах:

"Дрита" дома уступил "Целе" - 2:3.

Блерем Красничи, 59; Лиридон Баляй, 75. Армандас Кучис, 19; Милот Авдили, 41; Матей Поплатник, 90+4.

"Самсунспор" на выезде минимально обыграл "Шкендию" - 0:1.

Мариус Муандилмаджи, 77.

"Омония" у себя проиграла "Риеке" - 0:1.

Дэниел Аду-Аджей, 86.

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались боснийский "Зриньски" и английский "Кристал Пэлас". Игра проходила на стадионе "Биелы Бриг" в Мостаре. Матч закончился со счетом 1:1.

В конце первого тайма счет открыл полузащитник "Кристал Пэлас" Исмаила Сарр. На 55-й минуте полузащитник "Зриньски" Карло Абрамович восстановил равновесие.

Ответная игра состоится 26 февраля. Матч пройдет на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне.

В параллельных матчах:

"Ноа" дома минимально обыграл "АЗ Алкмар" - 1:0.

Оганес Амбарцумян, 53.

"КуПС" на своем поле уступил "Леху" - 0:2.

Антони Козубал, 9; Таофик Исмахил, 41.

"Сигма" и "Лозанна-Спорт" разошлись миром - 1:1.

Даниел Штурм, 58. Натан Батлер-Ойедеджи, 22.