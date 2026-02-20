Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались "Лилль" (Франция) и "Црвена Звезда" (Сербия). Игра проходила на стадионе "Декатлон Арена — Пьер-Моруа" (Вильнев-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия). Победу со счетом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в матче забил защитник "Црвены Звезды" Франклин Тебо Ученна на 45+1-й минуте.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля.

В параллельных матчах:

"Селтик" дома разгромно проиграл "Штутгарту" - 1:4.

Беньямин Нюгрен, 21. Билаль эль-Ханнус, 15, 28; Джейми Льюелинг, 57; Тиагу Томаш, 90+3.

"Лудогорец" у себя переиграл "Ференцварош" - 2:1.

Квадво Дуа, 24; Сон, 67. Иса Юсуф, 27.

"Панатинаикос" и "Виктория" Пльзень выдали результативную ничью - 2:2.

Эндрюс Тетте, 31, 61. Денис Вишинский, 11. Томаш Ладра, 80.

23:39

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались "Фенербахче" (Турция) и "Ноттингем Форест" (Англия). Игра проходила на стадионе "Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма счет открыл защитник "Ноттингем Форест" Мурилло. На 43-й минуте нападающий Игор Жезус укрепил преимущество "лесников". В начале второго тайма полузащитник Морган Гиббс-Уайт довел счет до разгромного.

Ответная игра пройдет 26 февраля.

В параллельных матчах:

"Бранн" на своем поле минимально уступил "Болонье" - 0:1.

Сантьяго Кастро, 9.

"ПАОК" у себя проиграл "Сельте" - 1:2.

Александр Еремеев, 77. Яго Аспас, 34; Виллиот Сведберг, 43.

"Динамо" Загреб дома оказался слабее "Генка" - 1:3.

Дион Дижон, 34. Брайан Хейнен, 15; Закария Аль-Уахди, 21, 90.