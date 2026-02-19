Обнародована символическая команда недели ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном аккаунте в соцсети Х представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов, сообщает İdman.Biz.

Вратарь: Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд).

Защитники: Юлиан Рюэрсон ("Боруссия" Дортмунд), Давинсон Санчес ("Галатасарай"), Дэн Берн ("Ньюкасл Юнайтед"), Алехандро Гримальдо ("Байер").

Полузащитники: Орельен Тчуамени ("Реал" Мадрид), Габриэл Сара ("Галатасарай").

Нападающие: Христос Дзолис ("Брюгге"), Дезире Дуэ ("ПСЖ"), Каспер Хег ("Буде-Глимт"), Энтони Гордон ("Ньюкасл Юнайтед").

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.