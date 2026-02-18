Вечер о котором мечтали: плей-офф Лиги чемпионов "Карабах" vs "Ньюкасл" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня вечером агдамскому "Карабаху" предстоит то, о чем еще недавно говорили как о мечте: матч плей-офф Лиги чемпионов, стадии, до которой добираются сильнейшие 24 команды Европы.

Как передает İdman.Biz, первая встреча противостояния с "Ньюкаслом" пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В таких дуэлях почти всегда важнее не общий класс команд, а состояние именно здесь и сейчас. "Ньюкасл" прилетел в Баку после непростого отрезка, который лишь недавно начал выравниваться. Команда Эдди Хау сумела вернуть уверенность, обыграв в чемпионате "Тоттенхэм" (2:1), а затем в Кубке Англии прошла "Астон Виллу" (3:1).

Эти результаты особенно показательны на фоне предыдущих недель, когда англичане уступили "Ливерпулю" (1:4), "Брентфорду" (2:3) и выбыли из Кубка лиги после поражения от "Манчестер Сити" (1:3). То есть в Баку приезжает соперник, который снова почувствовал победный ритм, но еще недавно выглядел уязвимым.

Похожая история, хотя и в ином масштабе, наблюдается и у "Карабаха". Поражение от "Кяпаза" (0:2) заставило команду Гурбана Гурбанова перестроиться, после чего последовали два непростых выезда и две победы над "Шамахы" (2:1) и "Имишли" (1:0). Эти матчи не были яркими, но важны другим: "Карабах" снова стал играть прагматично и внимательно, что в еврокубках зачастую ценнее зрелищности.

При этом европейские матчи агдамцев в Баку в этом сезоне объединяет одна деталь: команда неизменно забивает. "Копенгаген" (2:0), "Челси" (2:2), "Аякс" (2:4), "Айнтрахт" (3:2) — в каждой игре хозяева находили свой момент. У "Ньюкасла" на выезде противоположная закономерность: почти везде были пропущенные мячи. Единственным исключением стал разгром "Юнион Сент-Жиллуа" (4:0), тогда как против "Марселя" (1:2), "Байера" (2:2) и "ПСЖ" (1:1) оборона англичан не выдерживала весь матч без ошибок. Это не делает фаворита слабее, но подсказывает сценарий: у хозяев поля обязательно должны появляться окна возможностей, которыми нужно пользоваться.

Перед матчем Гурбан Гурбанов постарался снять главные опасения болельщиков: голкипер Матеуш Кохальски должен сыграть, а по Леандро Андраде вопросы остаются, но вероятность его появления на поле высокая. У гостей больше неопределенности в центре поля, в том числе и чувствительная потеря Бруну Гимараеса, что особенно важно для команды, строящей игру через интенсивность и давление.

"Ньюкасл" опасен прежде всего тем, как быстро превращает отбор в атаку. Им достаточно короткого эпизода, чтобы перевести мяч в штрафную и навязать борьбу. Для "Карабаха" ключевым становится контроль темпа: не скорость ради скорости, а умение пережить давление и дождаться момента, когда соперник начинает играть шире и оставлять пространство. Именно в таких паузах агдамцы чаще всего создают свои лучшие моменты.

Поэтому матч в Баку может получиться парадоксальным: чем дольше он будет оставаться равным, тем больше шансов у хозяев. Для "Ньюкасла" это одна из ступеней большого европейского пути, а для "Карабаха" — вечер, в котором трибуны, ритм и уверенность способны изменить привычную логику.

Именно эмоции, которые нередко становятся проблемой для менее опытных команд, на этот раз могут стать главным союзником агдамцев — тем фактором, благодаря которому они уже не раз удивляли соперников в этом сезоне и попробуют сделать это снова. И если "Карабах", который и так уже добился исторического результата, поймает кураж, то английская крепость падет.