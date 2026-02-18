Виктор Осимхен: "В "Наполи" со мной обращались как с собакой"

Форвард "Галатасарая" Виктор Осимхен заявил, что после чемпионского сезона в "Наполи" отношение к нему в клубе резко изменилось, и он почувствовал неуважение со стороны руководства.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Gazzetta dello Sport, нигерийский нападающий вспомнил эпизод с видео в TikTok, опубликованным официальным аккаунтом "Наполи" после его нереализованного пенальти. По словам игрока, именно этот момент стал переломным в его отношениях с клубом.

Он отметил: "Промах с пенальти может случиться с каждым. Но когда клуб публично выставляет тебя на посмешище — это недопустимо. Я почувствовал неуважение и намеки, которые не мог принять".

Осимхен рассказал, что после этого не хотел продолжать выступления за неаполитанцев. По его словам, интерес к нему проявлял "Ювентус", а бывший спортивный директор Кристиано Джунтоли связывался по поводу возможного трансфера, однако президент клуба Аурелио Де Лаурентис не был намерен его отпускать.

Форвард подчеркнул, что извинений на официальном уровне он так и не услышал.

"Меня пытались отправить то туда, то сюда, со мной обращались как с собакой. Я много работал, чтобы построить карьеру, и не могу принимать такое отношение. Я не кукла", — заявил он.

Осимхен добавил, что продлил контракт в декабре 2023 года лишь для сохранения трансферной стоимости, при этом существовала договоренность о возможном уходе следующим летом, которая, по его мнению, не была полностью соблюдена.

Несмотря на попытки главного тренера Антонио Конте убедить его остаться, игрок принял решение покинуть клуб. В сезоне-2022/23 Осимхен забил 31 гол во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром Серии A, однако его история с "Наполи" завершилась конфликтом.