20 Февраля 2026
RU

Виктор Осимхен: "В "Наполи" со мной обращались как с собакой"

Мировой футбол
Новости
18 Февраля 2026 14:59
40
Виктор Осимхен: "В "Наполи" со мной обращались как с собакой"

Форвард "Галатасарая" Виктор Осимхен заявил, что после чемпионского сезона в "Наполи" отношение к нему в клубе резко изменилось, и он почувствовал неуважение со стороны руководства.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Gazzetta dello Sport, нигерийский нападающий вспомнил эпизод с видео в TikTok, опубликованным официальным аккаунтом "Наполи" после его нереализованного пенальти. По словам игрока, именно этот момент стал переломным в его отношениях с клубом.

Он отметил: "Промах с пенальти может случиться с каждым. Но когда клуб публично выставляет тебя на посмешище — это недопустимо. Я почувствовал неуважение и намеки, которые не мог принять".

Осимхен рассказал, что после этого не хотел продолжать выступления за неаполитанцев. По его словам, интерес к нему проявлял "Ювентус", а бывший спортивный директор Кристиано Джунтоли связывался по поводу возможного трансфера, однако президент клуба Аурелио Де Лаурентис не был намерен его отпускать.

Форвард подчеркнул, что извинений на официальном уровне он так и не услышал.

"Меня пытались отправить то туда, то сюда, со мной обращались как с собакой. Я много работал, чтобы построить карьеру, и не могу принимать такое отношение. Я не кукла", — заявил он.

Осимхен добавил, что продлил контракт в декабре 2023 года лишь для сохранения трансферной стоимости, при этом существовала договоренность о возможном уходе следующим летом, которая, по его мнению, не была полностью соблюдена.

Несмотря на попытки главного тренера Антонио Конте убедить его остаться, игрок принял решение покинуть клуб. В сезоне-2022/23 Осимхен забил 31 гол во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром Серии A, однако его история с "Наполи" завершилась конфликтом.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии
03:20
Мировой футбол

Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года
Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО
02:15
Мировой футбол

Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО

Завершились первые стыковые матчи плей-офф

Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершились первые стыковые матчи плей-офф ЛЕ
ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни
00:22
Мировой футбол

ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни

В определенный момент Престианни обратился к бразильскому игроку, прикрыв рот футболкой
"Барселона" не занималась подкупом судей" - президент Ла Лиги
19 Февраля 23:02
Мировой футбол

"Барселона" не занималась подкупом судей" - президент Ла Лиги

В 2023 году "сине-гранатовым" были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей
Обнародована символическая команда недели ЛЧ
19 Февраля 22:26
Мировой футбол

Обнародована символическая команда недели ЛЧ

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште
ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа
19 Февраля 21:50
Мировой футбол

ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа

Строительство каждого стадиона обойдется в 50 тысяч долларов

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе