В Стамбуле готовят "Ад" - ОБЗОР İDMAN.BİZ перед битвой "Галатасарая" и "Ювентуса" + ФОТО/ВИДЕО

Сегодня вечером внимание футбольной Европы будет приковано к Турции, где в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стамбульский "Галатасарай" примет на своем поле туринский "Ювентус".

Как сообщает İdman.Biz, напряженная встреча на стадионе "Рамс Парк" начнется в 21:45 по бакинскому времени. Противостояние этих команд всегда отличалось драматизмом, но статистика говорит в пользу турок: итальянский гранд еще ни разу не выигрывал в Стамбуле в рамках Лиги чемпионов — на его счету два поражения и одна ничья.

Особое место в истории занимает снежный матч 2013 года, когда гол Уэсли Снейдера принес "львам" победу со счетом 1:0. В целом в шести очных встречах "желто-красные" побеждали дважды, трижды фиксировалась ничья, и лишь один раз успех праздновал "Ювентус".

История встреч в Стамбуле: