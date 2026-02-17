В Стамбуле готовят "Ад" - ОБЗОР İDMAN.BİZ перед битвой "Галатасарая" и "Ювентуса" + ФОТО/ВИДЕО

Сегодня вечером внимание футбольной Европы будет приковано к Турции, где в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стамбульский "Галатасарай" примет на своем поле туринский "Ювентус".
Как сообщает İdman.Biz, напряженная встреча на стадионе "Рамс Парк" начнется в 21:45 по бакинскому времени. Противостояние этих команд всегда отличалось драматизмом, но статистика говорит в пользу турок: итальянский гранд еще ни разу не выигрывал в Стамбуле в рамках Лиги чемпионов — на его счету два поражения и одна ничья.
Особое место в истории занимает снежный матч 2013 года, когда гол Уэсли Снейдера принес "львам" победу со счетом 1:0. В целом в шести очных встречах "желто-красные" побеждали дважды, трижды фиксировалась ничья, и лишь один раз успех праздновал "Ювентус".
История встреч в Стамбуле:
Сезон 1998/99: "Галатасарай" 1:1 "Ювентус"
Сезон 2003/04: "Галатасарай" 2:0 "Ювентус" (дубль Хакана Шукюра)
Сезон 2013/14: "Галатасарай" 1:0 "Ювентус"
Впрочем, если дома "Галатасарай" чувствует себя уверенно, то поездки в Турин всегда становятся испытанием — оттуда "Джим-Бом" еще ни разу не возвращался с победой.
История встреч в Турине:
Сезон 1998/99: "Ювентус" 2:2 "Галатасарай"
Сезон 2003/04: "Ювентус" 2:1 "Галатасарай"
Сезон 2013/14: "Ювентус" 1:1 "Галатасарай"
Несмотря на исторические цифры, исход решится на поле, а обе команды подходят к матчу с серьезными потерями. У "Галатасарая" игру пропустят дисквалифицированный Марио Лемина и травмированный голкипер Энес Эмре Бюйюк. Самым громким решением Окана Бурука стало отсутствие в старте Мауро Икарди.
Ориентировочный состав "Галатасарая": Угурджан Чакыр, Боэй, Санчес, Абдулкерим Бардакчы, Эрен Элмалы, Торрейра, Сара, Сане, Юнус Акгюн, Барыш Алпер Йылмаз, Осимхен.
У "Ювентуса" ситуация критическая. Лучано Спаллетти лишился сразу трех ключевых форвардов: травмированы Душан Влахович, Аркадиуш Милик и Джонатан Давид. Помимо этого, в Стамбул команда приехала "раненой", находясь под грузом недавнего поражения от "Интера" (2:3).
Ориентировочный состав "Ювентуса": Ди Грегорио, Калулу, Бремер, Келли, Камбиасо, Маккенни, Локателли, Миретти, Франсиско Консейсао, Кенан Йылдыз, Опенда.
Главный тренер стамбульцев Окан Бурук отдал должное коллеге Спаллетти, но напомнил о главном козыре хозяев:
"Спаллетти — непредсказуемый специалист, он может играть как в три, так и в четыре защитника. Нападающие "Ювентуса" крайне опасны: Кенан Йылдыз — настоящий феномен, а Маккенни мастерски находит свободные зоны. Но мы хотим заявить о себе в Европе. Наши болельщики превратят стадион в настоящий ад. Моя цель — сделать их счастливыми, как когда я сам выигрывал с "Галатасараем" Кубок УЕФА и Суперкубок Европы".
Отметим, что матч обслужит голландская бригада арбитров во главе с Денни Маккели. Результат сегодняшней игры станет определяющим перед ответной битвой в Турине, которая запланирована на 25 февраля.
