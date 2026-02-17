Полузащитник "Жироны" прокомментировал спорный эпизод в матче с "Барселоной" - ФОТО

Полузащитник "Жироны" Клаудио Эчеверри высказался о скандальном эпизоде в матче Ла Лиги против "Барселоны" (2:1), который предшествовал победному голу его команды.

Как сообщает İdman.Biz, 20-летний аргентинец признал, что наступил на ногу защитнику Жюлю Кунде, однако заявил, что сделал это неумышленно.

"Да, я наступил Кунде на ногу, но бежал на полной скорости, и это вышло случайно. Если бы арбитр зафиксировал фол, я бы это понял. К счастью, игру продолжили, и мы победили", - сказал Эчеверри.

Отметим, что эпизод произошел незадолго до решающего мяча. На 59-й минуте Пау Кубарси вывел "Барселону" вперед, однако уже через две минуты "Жирона" сравняла счет.

На 86-й минуте Фран Белтран забил победный гол - 2:1. За несколько секунд до этого Эчеверри наступил на ногу Кунде, однако главный судья не усмотрел нарушения правил.