Мбаппе вернулся к тренировкам после травмы колена

Килиан Мбаппе возобновил тренировки в общей группе после пропуска матча Ла Лиги против "Реал Сосьедада".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, французский нападающий не сыграл в победной встрече со счетом 4:1, однако уже на следующий день занимался вместе с командой.

Отметим, что проблемы с коленом беспокоят Мбаппе с декабря. Тогда врачи диагностировали растяжение связок.

На данный момент игрок проходит консервативное лечение. Медицинский штаб "Реала" рассчитывает на постепенное улучшение состояния, несмотря на сохраняющиеся болевые ощущения.