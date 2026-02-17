"Фейеноорд" проведет сборы за границей из-за Рахима Стерлинга

Роттердамский футбольный клуб "Фейеноорд" вынужден провести тренировочные сборы за пределами страны, так как присоединившийся к команде 12 февраля Рахим Стерлинг не имеет разрешения на работу в Нидерландах.

Как сообщает İdman.Biz, английский вингер не смог сыграть 15 февраля против "Гоу Эхед Иглс" и не получил права тренироваться с командой на территории Нидерландов.

Главный тренер "Фейеноорда" Робин ван Перси сообщил, что на этой неделе команда отправится на краткосрочные сборы в Бельгию.

"Мы можем тренироваться за границей. Мы делаем это ради него, но при этом хотим продолжать работать над развитием команды. Это возможность пообщаться и провести время вместе. Завтра он вернется к тренировкам. Мы будем еженедельно следить за его физическим состоянием. Это займет некоторое время, но считаю такой подход логичным, потому что он не играл уже шесть месяцев", - заявил ван Перси.