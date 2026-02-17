Букмекеры назвали фаворита матча "Бенфика" - "Реал"

Сегодня, 17 февраля, футбольный клуб "Бенфика" примет мадридский "Реал" в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, по оценкам букмекерских контор фаворитом встречи считается испанский клуб. Вероятность победы "Реала" оценивается в 50,7%, ничья - в 24,1%, успех "Бенфики" - в 25,2%.

Отметим, что после результатов жеребьевки наставник "орлов" Жозе Моуриньо признался, что рассчитывает пройти мадридцев: "Мне бы очень хотелось выбить "Реал" из Лиги чемпионов, а затем, чтобы Арбелоа выиграл чемпионат Испании и добился еще большего. Он отличный парень и заслуживает этого".

Ранее, в конце января, лиссабонцы на своем поле обыграли мадридский клуб со счетом 4:2 и вышли в плей-офф, а победный гол тогда забил вратарь Анатолий Трубин.