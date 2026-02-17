Плей-офф Лиги чемпионов стартует матчами в Стамбуле и Лиссабоне

Сегодня стартуют первые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Команды проведут стартовые встречи за право выхода в следующий раунд турнира.

Как сообщает İdman.Biz, одним из центральных поединков игрового дня станет матч в Стамбуле, где "Галатасарай" на стадионе "Али Сами Йен" примет "Ювентус". Еще одна встреча с серьезной вывеской пройдет в Лиссабоне - "Бенфика" сыграет против "Реала".

17 февраля состоятся следующие матчи:

21:45 - "Галатасарай" - "Ювентус"

23:59 - "Бенфика" - "Реал"

23:59 - "Боруссия" Дортмунд - "Аталанта"

23:59 - "Монако" - "ПСЖ"

Матч в Стамбуле начнется раньше остальных из-за разницы во времени. Остальные три встречи стартуют в 23:59 по бакинскому времени.

Ответные игры плей-офф пройдут 24 и 25 февраля.

Напомним, "Карабах" в рамках плей-офф 18 февраля примет в Баку английский "Ньюкасл". Встреча начнется в 21:45 по местному времени.