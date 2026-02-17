Владелец "Олимпиакоса" пообещал игрокам крупнейшие бонусы в истории греческого футбола

Владелец "Олимпиакоса" Эвангелос Маринакис пообещал игрокам команды бонусы в размере 1 млн евро, если клуб выиграет последние пять матчей чемпионата Греции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Константиноса Лианоса, Маринакис также заявил, что выплатит футболистам самые крупные бонусы в истории греческого футбола, если "Олимпиакос" обыграет "Байер" в стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА.

Отметим, что после 21 тура Суперлиги "Олимпиакос" занимает второе место с 47 очками и отстает на два балла от лидирующего АЕКа, оставаясь в чемпионской гонке.

Напомним, что первый стыковой матч "Олимпиакос" - "Байер" состоится 18 февраля и начнется в 23:59 по бакинскому времени.