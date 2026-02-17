ФИФА обеспокоена низким интересом к ЧМ-2026

ФИФА выразила обеспокоенность отсутствием ожидаемого ажиотажа вокруг чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, несмотря на то, что турнир станет первым в истории с участием 48 сборных, значительное количество билетов до сих пор не продано. До старта чемпионата остается около четырех месяцев, однако уровень интереса со стороны болельщиков и зрителей не соответствует масштабам соревнования.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино на Всемирном экономическом форуме в Давосе представил прогнозы по турниру. Он заявил, что в трех странах на 16 стадионах будут проведены 104 матча, которые посетят около семи млн зрителей, а телетрансляции охватят примерно шесть млрд человек по всему миру.

Инфантино также подчеркнул, что на первом этапе продаж поступило более 500 млн заявок на билеты. По его словам, за всю почти 100-летнюю историю чемпионатов мира ФИФА реализовала около 50 млн билетов, а нынешний интерес к турниру сопоставим с тысячелетней историей соревнования.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.