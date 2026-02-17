20 Февраля 2026
RU

Игроки "Челси" проигнорировали детей перед матчем Кубка Англии - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
17 Февраля 2026 11:23
60
Игроки "Челси" проигнорировали детей перед матчем Кубка Англии

Футболисты "Челси" не проявили внимания к детям перед матчем Кубка Англии против "Халл Сити", что вызвало резонанс в Англии.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент активно обсуждается в британской прессе. Перед началом встречи игроки лондонского клуба проходили по коридору на поле, где их встречали юные футболисты "Халл Сити". Ожидалось, что гости хотя бы поприветствуют детей или уделят им несколько секунд внимания, однако этого не произошло.

По информации источников, игроки "Челси" прошли мимо, не вступив в контакт с детьми.

Ситуация вызвала широкую дискуссию. Ряд экспертов и болельщиков считают, что руководство клуба должно принести извинения. Среди фанатов "Челси" также звучат мнения о том, что сами футболисты должны признать неуместность своего поведения.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии
03:20
Мировой футбол

Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года
Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО
02:15
Мировой футбол

Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО

Завершились первые стыковые матчи плей-офф

Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершились первые стыковые матчи плей-офф ЛЕ
ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни
00:22
Мировой футбол

ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни

В определенный момент Престианни обратился к бразильскому игроку, прикрыв рот футболкой
"Барселона" не занималась подкупом судей" - президент Ла Лиги
19 Февраля 23:02
Мировой футбол

"Барселона" не занималась подкупом судей" - президент Ла Лиги

В 2023 году "сине-гранатовым" были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей
Обнародована символическая команда недели ЛЧ
19 Февраля 22:26
Мировой футбол

Обнародована символическая команда недели ЛЧ

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште
ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа
19 Февраля 21:50
Мировой футбол

ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа

Строительство каждого стадиона обойдется в 50 тысяч долларов

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе