Игроки "Челси" проигнорировали детей перед матчем Кубка Англии - ВИДЕО

Футболисты "Челси" не проявили внимания к детям перед матчем Кубка Англии против "Халл Сити", что вызвало резонанс в Англии.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент активно обсуждается в британской прессе. Перед началом встречи игроки лондонского клуба проходили по коридору на поле, где их встречали юные футболисты "Халл Сити". Ожидалось, что гости хотя бы поприветствуют детей или уделят им несколько секунд внимания, однако этого не произошло.

По информации источников, игроки "Челси" прошли мимо, не вступив в контакт с детьми.

Ситуация вызвала широкую дискуссию. Ряд экспертов и болельщиков считают, что руководство клуба должно принести извинения. Среди фанатов "Челси" также звучат мнения о том, что сами футболисты должны признать неуместность своего поведения.