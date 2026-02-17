"Габала" обвинила арбитров в ошибках, повлиявших на результаты

Футбольный клуб "Габала" выступил с официальным заявлением после поражения от "Сабаха" (0:1) в 20-м туре Мисли Премьер-лиги и обвинил арбитров в ошибках, повлиявших на результаты команды.

Как сообщает İdman.Biz, в клубе считают, что на 87-й минуте матча с "Сабахом" судейская бригада приняла неверное решение. После попадания мяча в руку двум игрокам соперника VAR почти десять минут просматривал эпизод и пригласил главного арбитра к монитору, однако взятие ворот засчитано не было. В "Габале" заявили, что в этом моменте команда лишилась как минимум одного очка.

В обращении также напомнили о встрече восьмого тура против "Имишли" (2:2). Тогда, при счете 2:0 в пользу "Габалы", по версии клуба, арбитр Ингилаб Мамедов не показал вторую желтую карточку Роналду де Соузе за игру рукой. Позднее этот футболист отличился результативным действием. Судейский комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) признал ошибку арбитра. В клубе считают, что тогда команда упустила победу.

Кроме того, "Габала" указала на эпизод 17-го тура в матче "Сабах" - "Карван-Евлах", где при схожей ситуации арбитр Рауф Джабаров позволил продолжить игру, после чего был засчитан гол.

Клуб рассчитывает, что судейские органы дадут этим эпизодам объективную оценку.