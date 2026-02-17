"Трактор" назначил нового главного тренера после ухода Драгана Скочича

Тебризский футбольный клуб "Трактор" объявил имя нового главного тренера после расставания с Драганом Скочичем.

Как сообщает İdman.Biz, команду возглавил Мохаммад Рабиеи, ранее работавший с "Хейбар Хорремабад".

Ранее Скочич объявил об уходе из клуба и обратился к болельщикам с прощальным заявлением. Хорватский специалист поблагодарил фанатов за поддержку и подчеркнул, что работа в Тебризе стала для него честью.

"Спасибо, что приняли меня как своего. Пережитые здесь эмоции невозможно полностью передать словами. Этот этап завершен, но уважение и благодарность к вам останутся со мной навсегда. "Да здравствует "Трактор"! Быть вашим тренером - большая честь", - заявил Скоцич.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Скоцич привел "Трактор" к чемпионству в Иране. В текущем розыгрыше команда занимает второе место в Про-лиге, имея 35 очков и матч в запасе, уступая лидирующему "Гол Гохар" одно очко.