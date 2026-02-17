Экс-супруга Мауро Икарди закрутила роман с игроком "Фенербахче"

После расставания с Мауро Икарди Ванда Нара, по данным турецких и аргентинских СМИ, состоит в отношениях с футболистом "Фенербахче".

Как сообщает İdman.Biz, в прессе утверждают, что речь идет об одном из ведущих игроков стамбульского клуба. По информации источников, Нара намерена в ближайшее время публично назвать имя нового партнера.

Напомним, брак Нары и Икарди завершился на фоне сообщений о ее измене с рэпером L-Gante. Процесс расставания сопровождался громкими заявлениями и скандалами, а личная жизнь телеведущей неоднократно становилась предметом обсуждений.

Официальных комментариев от самой Ванды Нары по поводу новых отношений пока не поступало.