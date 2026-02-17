Альваро Арбелоа обозначил цель мадридского "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа подчеркнул, что "Королевский клуб" рассчитывает на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Во вторник, 17 февраля, "сливочные" встретятся с "Бенфикой" в первом матче раунда плей-офф соревнования.

"Наша цель — не просто выбить "Бенфику", а выиграть Лигу чемпионов. Этого требует эмблема клуба. Прохождение данного раунда — это не месть, а достижение нашей цели.

Поражение в Лиссабоне? Это новый матч, прошлый уже проанализирован. Думаю, футболисты способны играть лучше, и нам придется показать себя отлично", — приводит слова Арбелоа İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Бенфика" победила "Реал" в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 4:2. "Сливочные" не вышли напрямую в 1/8 финала соревнования.