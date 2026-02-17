Эланга: "Мы понимаем, что игра будет непростой" - İDMAN.BİZ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Я был впечатлен результатами "Карабаха" в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил игрок "Ньюкасла" Энтони Эланга на пресс-конференции в преддверии матча с агдамским клубом.

По его словам, особое внимание он обратил на матчи "скакунов" против "Челси" и "Копенгагена".

"Карабах - необычная команда. Мы понимаем, что игра будет непростой. В Лиге чемпионов нет слабых соперников. Но мы сосредоточены и хорошо подготовлены", - отметил Эланга.

Отвечая на вопрос журналиста о том, моет ли выступление против сборной Азербайджана помочь игроку, футболист подчеркнул, что каждая встреча уникальна.

"И да, и нет. Каждая игра отличается. Я играл против Азербайджана дважды - здесь и в Швеции. Конечно, я знаю Баку немного лучше, чем другие игроки. Но на поле все иначе. Самое важное - то, что ты делаешь с мячом. Наша задача сейчас - пройти как можно дальше в Лиге чемпионов".