"Матч с "Карабахом" пропустит ряд важных игроков" - тренер "Ньюкасла" - İDMAN.BİZ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Грядущее противостояние станет тяжелым испытанием на пути к 1/8 финала ЛЧ

Об этом заявил главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Эдди Хау, сообщает İdman.Biz.

По его словам, команда старается подойти к игре без лишнего стресса:

"Этот матч значит для нас очень многое. Мы хотим принять этот вызов с воодушевлением, а не с чувством давления и груза ответственности. Наша цель - превратить моменты этой игры в исторические, о которых будут говорить долго".

Специалист также отметил важность поддержки болельщиков, которые приехали вместе с командой, и добавил, что ключевая задача — направить игру в правильное русло и показать качественный футбол.

При этом Хау подчеркнул, что команда выйдет на матч без нескольких важных игроков.