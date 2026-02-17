Эдди Хау: "Матч против "Карабаха" будет тяжелым тестом для нас" - İDMAN.BİZ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Главный тренер Эдди Хау "Ньюкасла" посмотрел много игр с участием "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее заявление рулевой "сорок" сделал на пресс-конференции в преддверии матча против "скакунов" в рамках плей-офф ЛЧ.

"Игра с "Ливерпулем" получилась неэффективной с точки зрения набранных очков. "Карабах" ярко начал встречу, создавал моменты и выглядел действительно опасно с мячом. Когда смотришь только на счет, складывается одно впечатление от матча, но при просмотре самой игры оно оказывается совершенно другим", - отметил Хау.

Он также добавил, что игра с "Челси" была сложной и стала хорошим показателем уровня "Карабаха": "Предстоящая игра будет тяжелым тестом для нас".