Лига чемпионов: "Галатасарай" разгромил "Ювентус" - ВИДЕО

"Ювентус" на выезде уступил "Галатасараю" в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов — 2:5.

Дубль у хозяев оформил Ноа Ланг, арендованный у "Наполи". Нидерландец забил на 49-й и 75-й минутах. Еще по голу в активе Габриэла Сары (15-я минута), Давинсона Санчеса (60-я) и Саши Боэ (86-я).

Дубль у туринцев оформил Тен Копмейнерс, он отличился на 16-й и 32-й минутах.

"Ювентус" играл в меньшинстве с 67-й минуты — вторую желтую карточку получил Хуан Кабаль.

Ответный матч между командами пройдет в Турине 25 февраля.