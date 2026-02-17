20 Февраля 2026
Уэйн Руни: "У "Арсенала" нет настоящей суперзвезды"

17 Февраля 2026 23:05
Уэйн Руни: "У "Арсенала" нет настоящей суперзвезды"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни заявил, что в нынешнем составе "Арсенала" нет выдающейся звезды мирового класса, сообщает İdman.Biz.

"Я согласен с тем, что у "Арсенала" нет настоящей суперзвезды, игрока мирового класса, на которого можно было бы все свалить. Однако, как мы видим в последние несколько лет, они умеют выигрывать. Они показали, что суперзвезда не нужна. Я думаю, что происходит следующее: болельщики "Арсенала", бывшие игроки, выступают против них, и это губит их.

Им следует молчать и позволить всем остальным говорить. Микель Артета справляется блестяще – то, как он говорит, как он общается со СМИ, как он пытается успокоить игроков. Большее влияние оказывают другие люди, связанные с клубом.

В плане качества у "Арсенала" очень много высококлассных игроков. Есть ли у них суперзвезда, которая сможет изменить ход игры? Я думаю, нет, но они умеют выигрывать матчи, и они демонстрировали это в течение последних трех лет.

Конечно, "Арсенал" может выиграть лигу, но до конца сезона еще треть, так что может случиться что угодно. Думаю, что они победят благодаря Артете – он был великолепен в этом сезоне. В предыдущих сезонах, когда давление усиливалось, он это показывал, и это передавалось игрокам, но я думаю, что в этом году он справился с этим безупречно", — приводит слова Руни Goal.

