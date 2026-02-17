В Турции болельщик бросил скутер в арбитра после отмененного гола - ВИДЕО

Матч любительской лиги в Турции завершился скандалом после того, как болельщик швырнул скутер в сторону поля и попал в голову ассистенту арбитра.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в Малатье во время встречи "Дарендеспор" - "Хекимхан Беледиеси". На 87-й минуте при счете 1:1 хозяева забили мяч, однако линейный судья Хакан Башкурт зафиксировал офсайд и отменил гол.

Решение вызвало бурную реакцию трибун. Один из зрителей бросил на поле скутер, который угодил в арбитра. Судья потерял сознание и был доставлен в больницу, игру остановили.

Позднее нападавшего задержали. После дачи показаний его отпустили. Башкурта после медицинского обследования выписали домой.