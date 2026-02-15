15 Февраля 2026
RU

Марк Кукурелья рискует пропустить матч с "Арсеналом"

Мировой футбол
Новости
15 Февраля 2026 00:35
15
Марк Кукурелья рискует пропустить матч с "Арсеналом"

Фланговый защитник "Челси" Марк Кукурелья пропустит от трех до четырех недель из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS. Таким образом, фулбек рискует пропустит встречу 28-го тура английской Премьер-Лиги с "Арсеналом", которая состоится 1 марта.

Ранее испанский защитник был заменен после первого тайма во встрече с "Лидсом" (2:2) в 26-м туре АПЛ из-за травмы.

27-летний футболист лондонцев в нынешнем сезоне выходил на поле в 35 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. "Челси" занимает пятое место в таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка. Лидирует в лиге "Арсенал" с 57 очками.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Кейн быстрее Роналду достиг отметки в 500 голов за карьеру
01:15
Мировой футбол

Кейн быстрее Роналду достиг отметки в 500 голов за карьеру

Английскому форварду потребовалось 743 игры в клубах и сборной
Главный тренер сборной Венгрии рассказал о главной мечте Доминика Собослаи
00:15
Мировой футбол

Главный тренер сборной Венгрии рассказал о главной мечте Доминика Собослаи

Доминик Собослаи перешел в "Ливерпуль" в 2023 году из "РБ Лейпциг"
Соперник "Карабаха" выбил "Астон Виллу" из Кубка Англии - ОБНОВЛЯЕТСЯ
14 Февраля 23:56
Мировой футбол

Соперник "Карабаха" выбил "Астон Виллу" из Кубка Англии - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В конце первого тайма бирмингемцы остались в меньшинстве
"Алавес" не смог победить "Севилью" в матче Ла Лиги - ОБНОВЛЯЕТСЯ
14 Февраля 23:42
Мировой футбол

"Алавес" не смог победить "Севилью" в матче Ла Лиги - ОБНОВЛЯЕТСЯ

С поля были удалены два игрока "Севильи"

Дубль Демировича принес "Штутгарту" победу над "Кельном" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
14 Февраля 23:26
Мировой футбол

Дубль Демировича принес "Штутгарту" победу над "Кельном" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Босниец отличился на 15-й и 84-й минутах
"Аталанта" обыграла "Лацио" в 25-м туре Серии А - ОБНОВЛЯЕТСЯ
14 Февраля 23:02
Мировой футбол

"Аталанта" обыграла "Лацио" в 25-м туре Серии А - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Аталанта" с 42 очками располагается на шестой строчке

Самое читаемое

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран
12 Февраля 11:10
Олимпиада-2026

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Бенуа Ришо сотрудничает с 16 фигуристами на Играх
На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды