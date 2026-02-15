Марк Кукурелья рискует пропустить матч с "Арсеналом"

Фланговый защитник "Челси" Марк Кукурелья пропустит от трех до четырех недель из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS. Таким образом, фулбек рискует пропустит встречу 28-го тура английской Премьер-Лиги с "Арсеналом", которая состоится 1 марта.

Ранее испанский защитник был заменен после первого тайма во встрече с "Лидсом" (2:2) в 26-м туре АПЛ из-за травмы.

27-летний футболист лондонцев в нынешнем сезоне выходил на поле в 35 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. "Челси" занимает пятое место в таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка. Лидирует в лиге "Арсенал" с 57 очками.