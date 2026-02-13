13 Февраля 2026
Судья объяснил сбой VAR в матче "Барселона" - "Атлетико"

13 Февраля 2026 19:30
Судья объяснил сбой VAR в матче "Барселона" - "Атлетико"

Стала известна причина отказа работы системы VAR во время полуфинального матча Кубка Испании между "Барселоной" и "Атлетико", передает İdman.Biz.

Главный арбитр встречи Хуан Мартинес Мунуэра в послематчевом отчете указал, что система не смогла корректно смоделировать игроков на уровне скелета из-за высокой плотности футболистов в эпизоде. После неудачной попытки перекалибровки команда VAR перешла к ручному нанесению линий офсайда для принятия окончательного решения.

Арбитру понадобилось более шести минут, чтобы отменить гол защитника "Барселоны" Пау Кубарси на 52-й минуте второго тайма из-за положения вне игры.

Матч завершился победой "Атлетико" со счетом 4:0. Действующим победителем турнира является "Барселона", которая в финале прошлого розыгрыша обыграла мадридский "Реал" в дополнительное время со счетом 3:2.

