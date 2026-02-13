Игор Тьяго продлил контракт с "Брентфордом" до 2031 года

Нападающий "Брентфорда" Игор Тьяго подписал новый долгосрочный контракт с английским клубом.

Как сообщает İdman.Biz, о продлении соглашения объявил официальный сайт лондонской команды. Новый контракт 24-летнего футболиста рассчитан до лета 2031 года и включает опцию продления еще на один сезон.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ) Тьяго провел 26 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал одну результативную передачу. Кроме того, он принял участие в одном матче Кубка английской лиги, отметившись забитым голом.

Бразильский форвард выступает за "Брентфорд" с 2024 года и за короткий срок стал одним из ключевых игроков атакующей линии команды. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 35 млн евро.