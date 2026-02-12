"Реал Сосьедад" выиграл кубковое дерби - ВИДЕО

В рамках кубкового дерби "Атлетик" принимал "Реал Сосьедад" в третий раз за последние три месяца. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, в первом тайме хозяева были близки к успеху, однако удар Горки Гурусеты головой пришелся прямо во вратаря. В ответ Пабло Марин ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, но голкипер сумел спасти свою команду. Еще один опасный момент возник после подачи со штрафного, однако вратарь "Атлетика" вновь оказался на высоте.

После перерыва "Реал Сосьедад" добавил в активности. Микель Оярсабаль и Марин имели отличные возможности открыть счет, но мяч либо отражал голкипер, либо он попадал в каркас ворот. Решающий эпизод произошел на 62-й минуте, когда Гонсалу Гедеш вывел к воротам партнера, а Беньят Туррьентес поразил пустые ворота.

Ответная встреча между командами состоится в начале марта.