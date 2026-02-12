"Лацио" в серии пенальти выбил "Болонью" из Кубка Италии

Римский "Лацио" пробился в полуфинал Кубка Италии, обыграв "Болонью" в серии пенальти.

Как сообщает İdman.Biz, основное время четвертьфинального матча завершилось вничью 1:1. Хозяева открыли счет на исходе получаса игры усилиями Сантьяго Кастро. Однако сразу после перерыва Тиджани Нослин восстановил равновесие.

Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались футболисты "Лацио". Таким образом, римляне вышли в полуфинал турнира, где к ним уже присоединились "Интер", "Аталанта" и "Комо".