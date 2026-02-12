12 Февраля 2026
Ветеран "Брайтона" повторил исторический рекорд Бэрри в АПЛ

12 Февраля 2026 04:05
Полузащитник "Брайтона" Джеймс Милнер повторил рекорд по количеству проведенных матчей в английской Премьер-лиге, сообщает İdman.Biz.

40-летний футболист вышел на замену в игре 26-го тура против "Астон Виллы" и провел свою 653-ю встречу в АПЛ. Таким образом, он сравнялся с Гаретом Бэрри, который ранее удерживал единоличное лидерство по этому показателю и завершил карьеру в 2024 году.

За годы выступлений в элите английского футбола Милнер защищал цвета "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Ньюкасла", "Астон Виллы", "Лидса" и ряда других клубов. Теперь у опытного хавбека есть шанс уже в следующем туре стать единоличным рекордсменом лиги.

