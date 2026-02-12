"Челси" и "Бавария" вступили в борьбу за вратаря "Брайтона"

Вратарь "Брайтона" Барт Вербрюгген оказался в центре внимания европейских топ-клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, главным претендентом на голландского голкипера считалась "Бавария", однако теперь в борьбу за 23-летнего футболиста включился и "Челси". Лондонский клуб готов предложить за трансфер 50 миллионов фунтов стерлингов.

Вербрюгген перешел в "Брайтон" из "Андерлехта" в 2023 году за 20 миллионов евро. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне вратарь провел 25 матчей во всех турнирах, пропустил 33 мяча и пять раз сохранил ворота в неприкосновенности.