"Бавария" выбила "РБ Лейпциг" и вышла в полуфинал Кубка Германии - ВИДЕО

"Бавария" обыграла "РБ Лейпциг" и пробилась в полуфинал Кубка Германии.

В четвертьфинальном матче турнира сезона-2025/2026 мюнхенский клуб на своем поле победил со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Арена Мюнхен", главным арбитром выступил Даниэль Зиберт, сообщает İdman.Biz.

Уже на четвертой минуте гости могли выйти вперед, однако гол Кристофа Баумгартнера был отменен из-за офсайда. Развязка наступила во втором тайме. На 64-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти и открыл счет, а спустя три минуты Луис Диас удвоил преимущество хозяев, установив окончательный результат.

Таким образом, "Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии. Ранее в эту стадию пробились "Байер", "Штутгарт" и "Фрайбург".