Голы за 15 минут и драма тура: "Манчестер Сити" разнес "Фулхэм", "Ливерпуль" вырвал победу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

12 Февраля 2026 02:18
В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Сандерленд" со счетом 1:0.

Как передает İdman.Biz, cудьбу поединка решил единственный мяч, забитый на 61-й минуте. После подачи со стандарта отличился защитник гостей Вирджил ван Дейк.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" набрал 42 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Сандерленд" с 36 баллами располагается на 11-й строчке. В следующем туре "черные коты" примут "Фулхэм", а мерсисайдцы сыграют на выезде с "Ноттингем Форест".

В 26-м туре английской Премьер-лиги сразу несколько матчей подарили болельщикам яркие эмоции и неожиданные развязки.

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своем поле уверенно обыграл "Фулхэм" со счетом 3:0.

Ключевым стал отрезок с 24-й по 39-ю минуту, когда хозяева забили три мяча всего за 15 минут. Сначала после подачи Матеуса Нунеса и неудачной скидки защитника отличился Антуан Семеньо - 1:0. Затем Нико О'Райли в одно касание отправил мяч в правую девятку после передачи Семеньо - 2:0. А на 39-й минуте Эрлинг Холанд получил пас от Фила Фодена, продвинулся к штрафной и точным ударом из-за ее пределов довел счет до крупного - 3:0.

После перерыва игра потеряла в темпе. У "Фулхэма" был шанс сократить отставание, однако Эмилю Смиту-Роу не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть прострел Рауля Хименеса. В итоге счет не изменился, а команда Хосепа Гвардиолы уверенно довела встречу до победы.

Настоящую драму устроили "Кристал Пэлас" и "Бернли". Лондонцы вели 2:0 после дубля Йоргена Странна Ларсена, однако гости сумели перевернуть ход встречи еще до перерыва. Ханнибал Межбри сократил отставание, затем Джейдон Энтони сравнял счет, а автогол после углового принес "Бернли" победу - 3:2. Это первый успех команды с конца октября. Несмотря на победу, "Бернли" остается предпоследним, а "Кристал Пэлас" идет 13-м.

"Астон Вилла" добилась минимальной победы над "Брайтоном" - 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Тайрон Мингс после подачи углового. Бирмингемцы поднялись на третью строчку и сохраняют борьбу за чемпионскую гонку, тогда как "Брайтон" располагается на 14-м месте.

Без голов завершилась встреча "Ноттингем Форест" и "Вулверхэмптона" - 0:0. Хозяева нанесли более 20 ударов по воротам, но так и не смогли пробить оборону гостей. "Форест" остается над зоной вылета с минимальным запасом очков, а "Вулверхэмптон" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

