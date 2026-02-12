"Ювентус" намерен расстаться с футболистом до окончательного выкупа

"Ювентус" по окончании сезона будет обязан выкупить бельгийского нападающего Лои Опенда, если финиширует в чемпионате не ниже десятого места.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Calciomercato, права на 25-летнего форварда принадлежат "РБ Лейпциг", а сумма обязательного выкупа составляет 40,6 миллиона евро. В настоящий момент туринский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, поэтому вероятность активации условия крайне высока.

При этом главный тренер Лучано Спаллетти, по данным источника, не полностью доволен игрой нападающего. В текущем сезоне Опенда забил лишь два мяча в 31 матче во всех турнирах.

Отмечается, что летом "Ювентус" может попытаться расстаться с футболистом. Ранее бельгиец выступал за "Ланс", "Витесс" и "Брюгге", а также провел 27 матчей и забил три гола за сборную Бельгии.