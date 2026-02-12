12 Февраля 2026
RU

Главный тренер "Наполи" может получить дисквалификацию за оскорбление арбитра

Мировой футбол
Новости
12 Февраля 2026 01:32
18
Главный тренер "Наполи" может получить дисквалификацию за оскорбление арбитра

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте оказался в центре дисциплинарного разбирательства после матча Кубка Италии против "Комо" (1:1).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, специалист во время игры оскорбил арбитра Джанлука Манганьелло. По данным источника, Конте назвал судью "придурком", требуя, чтобы тот подошел к монитору и пересмотрел эпизод с участием защитника "Комо" Хакобо Рамона на предмет возможного удаления.

Сообщается, что представители футбольной федерации уже собирают видео- и аудиоматериалы, которые могут подтвердить вину тренера. Если Конте не согласится на сделку о признании вины с выплатой штрафа, ему может грозить дисквалификация на один матч.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Челси" и "Бавария" вступили в борьбу за вратаря "Брайтона"
03:07
Мировой футбол

"Челси" и "Бавария" вступили в борьбу за вратаря "Брайтона"

Лондонцы готовы предложить 50 миллионов фунтов за Вербрюггена

"Лацио" в серии пенальти выбил "Болонью" из Кубка Италии
02:26
Мировой футбол

"Лацио" в серии пенальти выбил "Болонью" из Кубка Италии

Римляне оказались точнее с 11-метровой отметки и вышли в полуфинал турнира
Голы за 15 минут и драма тура: "Манчестер Сити" разнес "Фулхэм", "Ливерпуль" вырвал победу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:18
Мировой футбол

Голы за 15 минут и драма тура: "Манчестер Сити" разнес "Фулхэм", "Ливерпуль" вырвал победу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Итоги матчей 26-го тура английской Премьер-лиги

"Реал Сосьедад" выиграл кубковое дерби - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Реал Сосьедад" выиграл кубковое дерби - ВИДЕО

Гол Туррьентеса принес гостям минимальную победу над "Атлетиком" в первом матче противостояния

"Бавария" выбила "РБ Лейпциг" и вышла в полуфинал Кубка Германии - ВИДЕО
01:51
Мировой футбол

"Бавария" выбила "РБ Лейпциг" и вышла в полуфинал Кубка Германии - ВИДЕО

Команда из Мюнхена решила исход четвертьфинала за три минуты во втором тайме

"Ювентус" намерен расстаться с футболистом до окончательного выкупа
00:58
Мировой футбол

"Ювентус" намерен расстаться с футболистом до окончательного выкупа

Туринцам придется заплатить более 40 миллионов евро за форварда

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены