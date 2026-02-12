Главный тренер "Наполи" может получить дисквалификацию за оскорбление арбитра

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте оказался в центре дисциплинарного разбирательства после матча Кубка Италии против "Комо" (1:1).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, специалист во время игры оскорбил арбитра Джанлука Манганьелло. По данным источника, Конте назвал судью "придурком", требуя, чтобы тот подошел к монитору и пересмотрел эпизод с участием защитника "Комо" Хакобо Рамона на предмет возможного удаления.

Сообщается, что представители футбольной федерации уже собирают видео- и аудиоматериалы, которые могут подтвердить вину тренера. Если Конте не согласится на сделку о признании вины с выплатой штрафа, ему может грозить дисквалификация на один матч.