Мудрик признан худшим трансфером в истории АПЛ

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик занял первое место в рейтинге худших трансферов в истории английской Премьер-лиги по версии ESPN.

Как сообщает İdman.Biz, украинец, перешедший в "Челси" из "Шахтера" в сезоне-2022/2023 за 70 миллионов евро, возглавил список из 50 неудачных подписаний.

В топ-10 также вошли следующие игроки:

1. Михаил Мудрик – из "Шахтера" в "Челси" за 70 млн евро.

2. Антони – из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" за 95 млн евро.

3. Николя Пепе – из "Лилля" в "Арсенал" за 80 млн евро.

4. Али Диа – в "Саутгемптон" свободным агентом.

5. Дэниел Дринкуотер – из "Лестера" в "Челси" за 37,9 млн евро.

6. Рикардо Альварес – из "Интера" в "Сандерленд" за 10,5 млн евро.

7. Ромелу Лукаку – из "Интера" в "Челси" за 113 млн евро.

8. Джейдон Санчо – из "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед" за 85 млн евро.

9. Томас Бролин – из "Пармы" в "Лидс Юнайтед" за 5,3 млн евро.

10. Калвин Филлипс – из "Лидс Юнайтед" в "Манчестер Сити" за 49 млн евро.

Отметим, что в декабре 2024 года в допинг-пробе Мудрика был обнаружен мельдоний, входящий в список запрещенных веществ. До этого он провел за "Челси" 73 матча, в которых забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.

Последний официальный матч украинца состоялся в конце ноября 2024 года в игре Лиги конференций против "Хайденхайма", завершившейся победой лондонцев со счетом 2:0. В той встрече Мудрик отметился забитым мячом.