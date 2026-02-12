Слот оценил шансы "Ливерпуля" на выход в Лигу чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о перспективах команды в борьбе за место в Лиге чемпионов по итогам текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт мерсисайдцев, специалист признал, что ситуация остается напряженной и требует улучшения результатов.

"Да, мы близки к этому, учитывая нынешнее отставание в очках. Мы понимаем, что одно дело - отставать на четыре очка от команды, занимающей 18-е или 19-е место, и совсем другое - если это команда с третьего, четвертого или пятого места, потому что тогда нужно много выигрывать. А в этом сезоне нам это удавалось нечасто, поэтому мы должны играть лучше. Разница действительно очень мала: за семь минут до конца воскресного матча мы думали, что отстаем от "Манчестер Сити" на пять очков, а через пять минут уже - на 11", - отметил Слот.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги "Ливерпуль" продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.