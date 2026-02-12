12 Февраля 2026
RU

Месси выбыл из строя и извинился перед болельщиками в Пуэрто-Рико - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
12 Февраля 2026 09:44
31
Месси выбыл из строя и извинился перед болельщиками в Пуэрто-Рико

Капитан "Интер Майами" Лионель Месси из-за травмы не сможет принять участие в запланированных мероприятиях в Пуэрто-Рико и обратился к болельщикам с извинениями.

Как сообщает İdman.Biz, аргентинский футболист в видеообращении отметил, что знает о большом интересе местных болельщиков как к тренировке, так и к матчу.

"В последней игре я почувствовал дискомфорт и из-за этого был вынужден покинуть поле раньше времени. Совместно с организаторами и клубом мы приняли решение отложить встречу", - сказал Месси.

Футболист добавил, что надеется на проведение игры в будущем, хочет как можно скорее встретиться с болельщиками и посетить Пуэрто-Рико. Он также поблагодарил всех, кто приобрел билеты, за поддержку и проявленную любовь.

Отметим, что по итогам медицинских обследований у Месси выявлено растяжение задней поверхности мышцы левого бедра.

