12 Февраля 2026
RU

Франка уволили из "Тоттенхэма" из-за разговоров об "Арсенале"

Мировой футбол
Новости
12 Февраля 2026 09:16
32
Футболистам лондонского клуба не нравилось, что бывший главный тренер команды Томас Франк слишком часто упоминал "Арсенал", сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, датский специалист регулярно обсуждал успехи "канониров" на общекомандных встречах, что вызывало раздражение у ряда игроков.

"Он постоянно упоминал "Арсенал" перед игроками, и они быстро начали от этого уставать. Даже перед матчем на "Эмирейтс" и после него он обсуждал, насколько сильна эта команда. Некоторые думали: "Да хватит уже с этим "Арсеналом", - приводит слова источника The Telegraph.

11 февраля "Тоттенхэм" официально объявил об увольнении Франка. Команда не побеждает в Премьер-лиге уже восемь матчей подряд и занимает 16-е место в турнирной таблице, имея 29 очков после 26 туров.

При этом в Лиге чемпионов лондонцы завершили групповой этап на четвертой строчке с 17 очками и пробились в 1/8 финала турнира.

