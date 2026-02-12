12 Февраля 2026
"Тоттенхэм" может возглавить итальянский специалист

"Тоттенхэм" может возглавить итальянский специалист

Руководство "Тоттенхэма" ускорило поиск нового главного тренера после официальной отставки Томаса Франка, о которой было объявлено в среду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на местные СМИ, одним из основных кандидатов на вакантный пост является итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Сообщается, что клуб проявляет серьезный интерес к его кандидатуре и уже направил запрос относительно возможных условий сотрудничества.

Де Дзерби возглавлял "Марсель" до лета 2024 года. Ранее 46-летний тренер в течение двух сезонов успешно работал в "Брайтоне", а по информации источников, намерен вернуться к работе в английской Премьер-лиге (АПЛ).

İdman.Biz
