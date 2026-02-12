12 Февраля 2026
Перепалка в раздевалке "Реала": две звезды сцепились в перерыве матча

12 Февраля 2026 08:10
В раздевалке мадридского "Реала" произошел конфликт между двумя ведущими футболистами команды, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline.

По информации источника, перепалка случилась в перерыве матча чемпионата Испании против "Леванте". Один из игроков якобы заявил партнеру: "Даже несмотря на то, что ты забиваешь голы, ты играешь не лучше". Имена участников конфликта не раскрываются.

Напомним, встреча состоялась 17 января и завершилась победой "Реала" со счетом 2:0. После безголевого первого тайма отличились Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти, и Рауль Асенсио.

İdman.Biz
