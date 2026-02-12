"Барселона" подала официальный запрос о вступлении в Федерацию европейских футбольных клубов

Футбольный клуб "Барселона" после выхода из проекта Суперлиги направил официальный запрос о вступлении в Федерацию европейских футбольных клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MD, в последние месяцы каталонский клуб уделяет особое внимание диалогу с УЕФА. Отмечается, что этот шаг направлен на нормализацию отношений с европейскими футбольными структурами. По имеющейся информации, "Реал" (Мадрид) также рассматривает возможность движения в этом же направлении.

Отметим, что Федерация европейских футбольных клубов была создана в 2023 году как независимая организация. Ее цель заключается в объединении малых и средних клубов Европы на одной платформе и более эффективном представлении их интересов в диалоге с УЕФА.

Создание федерации направлено на сохранение баланса в управлении европейским футболом, повышение финансовой справедливости и расширение участия клубов в процессах принятия решений. В настоящее время в организацию входят сотни клубов из различных стран.