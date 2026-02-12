12 Февраля 2026
RU

"Барселона" подала официальный запрос о вступлении в Федерацию европейских футбольных клубов

Мировой футбол
Новости
12 Февраля 2026 11:40
28
"Барселона" подала официальный запрос о вступлении в Федерацию европейских футбольных клубов

Футбольный клуб "Барселона" после выхода из проекта Суперлиги направил официальный запрос о вступлении в Федерацию европейских футбольных клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MD, в последние месяцы каталонский клуб уделяет особое внимание диалогу с УЕФА. Отмечается, что этот шаг направлен на нормализацию отношений с европейскими футбольными структурами. По имеющейся информации, "Реал" (Мадрид) также рассматривает возможность движения в этом же направлении.

Отметим, что Федерация европейских футбольных клубов была создана в 2023 году как независимая организация. Ее цель заключается в объединении малых и средних клубов Европы на одной платформе и более эффективном представлении их интересов в диалоге с УЕФА.

Создание федерации направлено на сохранение баланса в управлении европейским футболом, повышение финансовой справедливости и расширение участия клубов в процессах принятия решений. В настоящее время в организацию входят сотни клубов из различных стран.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ибрагимович едва не сорвался с обрыва, пытаясь поймать мяч
15:03
Мировой футбол

Ибрагимович едва не сорвался с обрыва, пытаясь поймать мяч - ВИДЕО

Эпизод с участием экс-футболиста попал на видео
"Атлетико" vs "Барселона": досрочный финал или продолжение прошлогоднего триллера – ОБЗОР İdman.Biz
14:51
Мировой футбол

"Атлетико" vs "Барселона": досрочный финал или продолжение прошлогоднего триллера – ОБЗОР İdman.Biz

В Кубке Испании по футболу проходят первые полуфинальные матчи
Полузащитник "Барселоны" запустит туристический проект на Тенерифе
14:37
Мировой футбол

Полузащитник "Барселоны" запустит туристический проект на Тенерифе - ФОТО

Педри инвестирует в объект на родине
В стартовых составах матча "Сандерленд" – "Ливерпуль" не оказалось англичан
13:22
Мировой футбол

В стартовых составах матча "Сандерленд" – "Ливерпуль" не оказалось англичан

В игре Премьер-лиги ни один из футболистов стартовых составов не был местным

Дебют Канте за "Фенербахче" привлек внимание из-за личной истории одного из зрителей
12:52
Мировой футбол

Дебют Канте за "Фенербахче" привлек внимание из-за личной истории одного из зрителей

История благодарности, которая оказалась важнее футбола
"Ноттингем Форест" расстался с Шоном Дайчем
12:37
Мировой футбол

"Ноттингем Форест" расстался с Шоном Дайчем

Английский клуб официально объявил об отставке главного тренера

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу