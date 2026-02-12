"Ноттингем Форест" расстался с Шоном Дайчем

Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" официально прекратил сотрудничество с главным тренером Шоном Дайчем.

Как сообщает İdman.Biz, решение об отставке специалиста вступило в силу немедленно. Дайч возглавлял команду на протяжении четырех месяцев.

Под руководством Дайча "Ноттингем Форест" сумел выйти в 1/16 финала Лиги Европы. При этом в чемпионате Англии команда занимает 17-е место в турнирной таблице, имея трехочковый отрыв от зоны вылета.

Отметим, что отставка Дайча стала уже третьей тренерской сменой в "Ноттингем Форест" по ходу текущего сезона. Ранее клуб расставался с Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу.

В клубе пообещали позднее сообщить, кто будет готовить команду к ближайшим матчам.