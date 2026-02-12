12 Февраля 2026
RU

"Ноттингем Форест" расстался с Шоном Дайчем

Мировой футбол
Новости
12 Февраля 2026 12:37
23
"Ноттингем Форест" расстался с Шоном Дайчем

Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" официально прекратил сотрудничество с главным тренером Шоном Дайчем.

Как сообщает İdman.Biz, решение об отставке специалиста вступило в силу немедленно. Дайч возглавлял команду на протяжении четырех месяцев.

Под руководством Дайча "Ноттингем Форест" сумел выйти в 1/16 финала Лиги Европы. При этом в чемпионате Англии команда занимает 17-е место в турнирной таблице, имея трехочковый отрыв от зоны вылета.

Отметим, что отставка Дайча стала уже третьей тренерской сменой в "Ноттингем Форест" по ходу текущего сезона. Ранее клуб расставался с Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу.

В клубе пообещали позднее сообщить, кто будет готовить команду к ближайшим матчам.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ибрагимович едва не сорвался с обрыва, пытаясь поймать мяч
15:03
Мировой футбол

Ибрагимович едва не сорвался с обрыва, пытаясь поймать мяч - ВИДЕО

Эпизод с участием экс-футболиста попал на видео
"Атлетико" vs "Барселона": досрочный финал или продолжение прошлогоднего триллера – ОБЗОР İdman.Biz
14:51
Мировой футбол

"Атлетико" vs "Барселона": досрочный финал или продолжение прошлогоднего триллера – ОБЗОР İdman.Biz

В Кубке Испании по футболу проходят первые полуфинальные матчи
Полузащитник "Барселоны" запустит туристический проект на Тенерифе
14:37
Мировой футбол

Полузащитник "Барселоны" запустит туристический проект на Тенерифе - ФОТО

Педри инвестирует в объект на родине
В стартовых составах матча "Сандерленд" – "Ливерпуль" не оказалось англичан
13:22
Мировой футбол

В стартовых составах матча "Сандерленд" – "Ливерпуль" не оказалось англичан

В игре Премьер-лиги ни один из футболистов стартовых составов не был местным

Дебют Канте за "Фенербахче" привлек внимание из-за личной истории одного из зрителей
12:52
Мировой футбол

Дебют Канте за "Фенербахче" привлек внимание из-за личной истории одного из зрителей

История благодарности, которая оказалась важнее футбола
"Барселона" подала официальный запрос о вступлении в Федерацию европейских футбольных клубов
11:40
Мировой футбол

"Барселона" подала официальный запрос о вступлении в Федерацию европейских футбольных клубов

Каталонский клуб сделал шаг к нормализации отношений с футбольными структурами Европы

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу