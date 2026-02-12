12 Февраля 2026
Полузащитник "Барселоны" запустит туристический проект на Тенерифе - ФОТО

12 Февраля 2026 14:37
Полузащитник "Барселоны" запустит туристический проект на Тенерифе

Полузащитник "Барселоны" Педри приобрел исторический монастырский комплекс в поселке Тегесте на острове Тенерифе.

Как сообщает İdman.Biz, сумма сделки оценивается примерно в 2,5 млн евро (5 млн манатов). Речь идет о комплексе 1943 года постройки общей площадью около 9 500–10 000 квадратных метров, состоящем из трех зданий. В объекте насчитываются 33 комнаты, 21 ванная, библиотека, молитвенный зал и сад.

По имеющейся информации, футболист планирует восстановить комплекс и переоборудовать его в загородный отель, не исключая включение в проект ресторана. Инвестиции будут реализованы совместно с членами семьи через компанию Pedrineta SL.

Отметим, что в социальных сетях объект ошибочно называли церковью, однако фактически он является монастырем.

